Enfrentamento a Covid-19 é tema de Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho

O Município de Campo Mourão realiza, de 21 a 25 de setembro, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) de 2020, envolvendo os servidores e empregados públicos municipais, com temas relacionados à saúde e segurança no trabalho.

Em razão do contexto de pandemia decorrente do Coronavírus, com base nas medidas de prevenção e segurança já adotadas pelo Poder Executivo e visando preservar a saúde dos servidores, a Comissão de Segurança e Medicina do Trabalho (CSMT) sugeriram como tema “Enfrentamento à Covid-19”.

O chefe do Departamento de Recursos Humanos, Tiago Martins da Silva, explica que nesse ano a SIPAT será realizada de forma descentralizada, por órgão de lotação, para não prejudicar o andamento dos serviços e evitar aglomerações. “Os servidores terão acesso às palestras e entrevistas por meio de vídeos educativos, com temas relacionados à saúde, prevenção e segurança, adequação das condições de trabalho e correta utilização de EPIs, segundo cronograma apresentado por cada Secretaria”, esclarece.

Dada a importância e relevância do tema, os vídeos educativos apresentados aos servidores na SIPAT de 2020 estão disponibilizados ao público, por meio da plataforma de vídeos YouTube, acessíveis nos seguintes endereços eletrônicos:

Dúvidas mais comuns sobre a COVID-19 – Entrevista com a Dra. Jamile Abdala (Médica Infectologista) – https://www.youtube.com/watch? v=tz8Cp4SJ1og&feature=youtu.be

Medidas de distanciamento, prevenção e segurança e utilização de EPIs – Entrevista com Sergio Henrique (Secretário da Saúde) e Josiane Cavalcante (Enfermeira) – https://www.youtube.com/watch? v=GcNTj4mE_8U&feature=youtu.be

Utilização de máscara e cuidados com a higienização – Entrevista com Sergio Henrique (Secretário da Saúde) e Josiane Cavalcante (Enfermeira) – https://www.youtube.com/watch? v=4HYRDr_IzOE&feature=youtu.be