Em mais uma semana de feriado prolongado, Hemonúcleo reforça pedido por doações de sangue

Em mais uma semana com feriado prolongado (quinta-feira, 21, Dia de Tiradentes), o Hemonúcleo de Campo Mourão volta a pedir a colaboração das pessoas aptas a doarem sangue para que façam seu agendamento de forma antecipada.

Vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SEED), a unidade vem reforçando a campanha de doação com intuito de mobilizar e conscientizar a população.

Atualmente, a maior demanda são dos tipos sanguíneos O negativo, O positivo e A negativo, que apresentam falta em todas as unidades da rede no Estado.

O secretário de Estado da Saúde, César Neves, reforçou a importância do ato, especialmente com a aproximação do feriado. “Reforçamos o convite para que todos possam nos ajudar nesse grande ato de solidariedade que contribui e salva vidas”, afirmou Neves.

PARA DOAR

Entre os requisitos, é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade com autorização e presença do responsável legal.

O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação).

O agendamento para doação deve ser feito pelos seguintes endereços: Whatsapp (44) 99878 3811

e pelo link: www.saude.pr.gov.br/doacao