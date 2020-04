Doador de sangue deverá agendar horário no Hemonúcleo

O Hemonúcleo de Campo Mourão, em função da pandemia de Covid-19, adotou o sistema de agendamento para a doação de sangue.

A medida tem objetivo de evitar aglomerações e filas, e está no bojo das orientações da Secretaria da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Com isso, as pessoas podem continuar a doar sangue e manter os estoques para atendimento aos hospitais.

Para fazer o agendamento, o interessado deverá entrar em contato pelo telefone (44) 3525-1102, ou pelo 3523-1844, ramal 1827. O atendimento no Hemonúcleo é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 e 13h30 às 17s.

Podem doar sangue cidadãos que tenham entre 16 e 69 anos (menor de idade acompanhado pelo responsável legal), pesem mais de 50 quilos e estejam bem de saúde.