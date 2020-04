Dengue: Janiópolis também entra na lista de epidemia

O município de Janiópolis entrou na lista de epidemia de dengue nesta terça-feira segundo o boletim semanal da secretaria estadual da Saúde. Agora são 17 municípios da Comcam em situação de epidemia pela doença.

O boletim desta terça-feira confirma 142.098 casos de dengue no Estado. São com 13.693 casos a mais em relação à publicação da semana passada, que trazia 128.405 confirmações. Este período de monitoramento da doença começou em julho de 2019 e segue até julho de 2020.

Estão em epidemia as cidades de Araruna; Altamira do Paraná; Barbosa Ferraz; Campo Mourão; Engenheiro Beltrão; Farol; Goioerê; Iretama; Quarto Centenário; Quinta do Sol; Peabiru; Rancho Alegre D`Oeste; Roncador; Mamborê, Nova Cantu, Janiópolis e Juranda.11

A 11ª Regional de Saúde computa 12.313 casos, além de 22.327 notificações, conforme o boletim semanal divulgado hoje pela Sesa. A dengue já provocou 13 mortes na região, nas cidades de Nova Cantu (3), Barbosa Ferraz (7), Juranda (1), Peabiru (1) e Ubiratã (1).

No Paraná, são 338 municípios com casos confirmados e 111 óbitos registrados por dengue. Os casos notificados passam de 278 mil e abrangem 370 cidades.