Dengue aumenta na região e ameaça três municípios de epidemia

A dengue está causando preocupação na 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão. Três municípios estão em alerta ou em risco de epidemia/surto: Janiópolis, Juranda e Quinta do Sol.

Em uma semana, nos 25 municípios da região, os números saltaram de 249 para 338, segundo dados do boletim semanal divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (13). A 11ª Regional de Saúde encontra-se ainda com 3.082 notificações de dengue, e 1 caso de D.S.A. (Dengue com sinais de Alarme).

Na região, Goioerê lidera com 80 casos confirmados, seguido de Campo Mourão com 57, Janiópolis (30), Juranda (23), Engenheiro Beltrão (22) e Quinta do Sol (20). Os demais municípios estão abaixo dos 20 casos.

Em relação a chikungunya, a 11ª Regional de Saúde conta com notificação de casos suspeitos nos seguintes Municípios: Araruna (2 notificações); Campo Mourão (7 notificações e 1 caso importado confirmado); Goioerê (1notificação e 1 caso importado confirmado); Luiziana (1 notificação e 1 caso importado confirmado); Ubiratã (7 notificações e 3 casos autóctones confirmados).

PARANÁ

Já a nível estadual, são 8.518 novos casos de dengue e mais sete óbitos pela doença, totalizando agora 93.915 casos e 68 mortes em decorrência da doença no atual período epidemiológico, que começou em 31 de julho de 2022 e será concluído dentro de 45 dias. Nenhuma das mortes ocorreu na região da 11ª Regional de Saúde.