Cuidados de higiene devem ser estendidos a animais domésticos

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo alerta a população sobre cuidados com os animais domésticos durante o período de isolamento social. Eles não contraem o Covid-19, mas podem levar o vírus para o ambiente familiar em decorrência das saídas para ruas, praças e parques.

A higiene dos animais também é fundamental. O secretário Márcio Nunes ressalta que passear com os pets pode representar um risco dobrado de contaminação para os donos. Ele explica que os cuidados devem ser estendidos aos pets.

“É preciso limpa as patas e pelos com água e sabão ou álcool em gel. Quando os pets tocam uma superfície contaminada, eles podem levar o vírus para dentro de casa”, disse o secretário.

NÃO ADQUIREM

A coordenadora de recursos naturais da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e secretária executiva do Conselho Estadual de Direitos dos Animais (CEDA), Fernanda Góss Braga, esclarece que os animais domésticos não contraem o Covid-19.

Os animais contraem outro tipo de vírus corona, da mesma família do Covid-19. Cientistas atestam que a tipologia do corona a qual esses animais são suscetíveis não é transmitida aos humanos. “O corona que os animais contraem não afeta o sistema respiratório, apenas provoca distúrbios de trato intestinal no animal contaminado”, comenta Fernanda Braga.

Ela lembra que nesse período de isolamento social, muitas pessoas sofrem de solidão pela falta de companhia, da presença física de familiares e amigos.

“Os animais de estimação são grandes aliados e podem fazer a diferença nesse período de quarentena. “Não negligenciar com os cuidados ajudará a evitar novas contaminações com o Covid-19”, diz ela.

