Crianças serão vacinadas contra a gripe neste sábado

O público-alvo da vacinação contra a gripe neste sábado, em Campo Mourão, são as crianças. Deverão ser imunizadas nesta etapa da campanha, crianças de seis meses a cinco anos.

A vacinação acontece das 8h às 14h, nas unidades de Saúde da Vila Urupês, Copacabana, Centro Social Urbano, Alvorada, Cidade Nova, Tropical, Paulista, Modelo, Lar Paraná, Pio XII, Cohapar e Damferi.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, lembra que este ano o Ministério da Saúde está enviando as vacinas de forma escalonada aos Estados, que repassa aos municípios por meio da Regional de Saúde.

“Como durante a semana as unidades de saúde atendem pessoas com outros problemas de saúde, optamos por vacinar as crianças no sábado para não misturar com outros pacientes”, explica o secretário.

A partir da próxima segunda-feira, dia 11, serão atendidos os demais grupos de risco da terceira etapa, que são gestantes, puérperas e pessoas com deficiência.

A campanha de vacinação começou no dia 23 de março e seguirá até o dia 5 de junho. Até o momento, no Paraná, foram aplicadas 1.668.847 doses.