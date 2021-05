Covid-19: pandemia registra recorde de internação na Santa Casa

Os casos de coronavírus não param de aumentar em Campo Mourão e região. Nesta segunda-feira, a ala covid do hospital Santa Casa registrou recorde de ocupação, com 70 pessoas internadas.

Apenas nos leitos na enfermaria chegou a 142%, também um recorde, enquanto na UTI a ocupação é de 100%, tanto na ala SUS ou convênios.

De acordo com o boletim desta segunda-feira divulgado pela Secretaria de Saúde de Campo Mourão, foram mais 65 novos casos nas últimas horas. O número de moradores com o vírus ativo subiu para 780. São 180 óbitos desde o início da pandemia e 8.261 casos confirmados da doença.

Na Comcam, a semana começou com 327 em 21 municípios, elevando para 24.835 desde o início da pandemia, com 534 mortes.

Os novos casos foram registrados em Fênix, Iretama e Quarto Centenário (1 cada município), Janiópolis, Juranda e Luiziana (11 cada), Farol e Peabiru (17 cada um), Boa Esperança e Engenheiro Beltrão (5 cada um), Altamira do Paraná (6), Araruna (18), Campina da Lagoa (72), Corumbataí do Sul (8), Nova Cantu 12, Quinta do Sol 4, Roncador 20, Terra Boa 26, Ubiratã 19 e Goioerê (28).