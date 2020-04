Coronavírus provoca quarta morte em Campo Mourão; tensão aumenta

Mais uma pessoa morreu em decorrência do coronavírus em Campo Mourão, elevando para quatro o número de óbitos pela doença. Trata-se de um homem de 56 anos, que estava internado no hospital Santa Casa, desde o dia 1º de abril..

Com isso, Campo Mourão volta a assumir o posto de cidade com maior número de óbitos pelo vírus, atrás de Curitiba, com três. A cada novo boletim da Saúde, o número de infectados aumenta.

Todos os esforços estão sendo feitos no meio político para aumentar o número de leitos de UTI na Santa Casa, que está praticamente sem estrutura para o atendimento. Enquanto isso, a recomendação é para que as pessoas se mantenham em casa.