Coronavírus pode obrigar prefeitura a tomar medidas mais duras em CM

Enquanto muita gente ainda não entendeu a necessidade de se manter isolada em casa e se arrisca em permanecer em filas de bancos e supermercados, o coronavírus continua em escala crescente em Campo Mourão, com aumento significativo de casos a cada dia.

O último boletim divulgado ontem à tarde, apresentou números preocupantes. Comparado com o quadro do dia anterior, mais que dobrou a quantidade de casos suspeitos pelo coronavírus: de 36 saltou para 74.

Ainda ontem, a cidade registrou a quarta morte pela doença, voltando a ser o município com mais óbitos pela Covid-19 no estado. Diante disso, a prefeitura vai realizar reuniões nesta quinta-feira com o Comitê de Crise para reavaliar as ações de controle do coronavírus.

O decreto sobre o fechamento do comércio até o próximo domingo será mantido, mas as condições para a reabertura deverão ser avaliadas. A prefeitura também deverá tomar medidas mais rígidas em relação as filas em bancos, supermercados e lotéricas. As principais denúncias que chegam à Ouvidoria é de que as pessoas não estão respeitando a distância que deverão permanecer afastadas uma das outras.