Coronavírus é tema de encontro na Comcam

A chegada iminente do Coronavírus (Covid-19) à região, levou a Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam) a realizar um encontro sobre o tema na tarde desta segunda-feira (16). Prefeitos de 13 municípios, secretários da Saúde, e representantes da 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão, participaram do evento.

No encontro, ficou definido que os municípios encaminharão sugestões à secretaria da Comcam para que seja elaborado um plano de contingenciamento regional com medidas de prevenção e combate à doença.

“Não se pode determinar uma medida única que abranja todos os municípios porque cada uma tem sua realidade”, ressaltou o presidente da Comcam, Haroldo Fernandes Duarte, prefeito de Ubiratã. Ele ressaltou que cada município encaminhará um documento com suas sugestões e a partir daí será criado um plano coletivo de contingenciamento.

Duarte comentou que as principais recomendações à população é que mantenha calma, evite aglomerações e adote medidas de higiene básicas. “Ainda há muitas informações desencontradas o que vem causando terrorismo entre a população e isso deve ser evitado neste momento. É preciso ser levada a população informações corretas”, falou, ao lembrar que seu município está com um caso suspeito da doença.

O que é o Coronavírus?

O Coronavírus (Covid – 19) é uma doença ocasionada por um vírus. É como se fosse uma gripe. Possuí até os mesmos sintomas. Mas trata-se de um vírus recém descoberto. Ainda não conhecido da ciência. Embora milhares de pesquisadores estejam debruçados, tentando achar uma cura, ela ainda não existe. O que se tem é tratamento. Ele evita o agravamento da doença, reduzindo o desconforto do paciente. Ainda não há remédio para aniquilar o vírus. Também não existem vacinas.

Anúncios mentirosos também foram bombardeados nas redes sociais. Eles insinuam que muitos alimentos eliminam o vírus. Mentira. Alho, laranja, limão, cachaça. Nada disso funciona. A vitamina D também não cura nem previne a doença. Nenhum medicamento ainda foi apontado para inibir o Covid-19.

O Ministério da Saúde sugere que todos os brasileiros avaliem se há mesmo a necessidade em realizar viagens neste momento. Se for possível, adie. Mas se isso acontecer, é recomendado que, na volta, atente para a sua condição de saúde nos 14 dias a seguir. Uma vez com os sintomas, buscar ajuda médica o quanto antes.

A infecção por Coronavírus é uma doença de baixa letalidade, ou seja, mata pouco. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que 80% dos casos são leves. Então, não há motivos para pânico. A maior preocupação recai sobre idosos ou pessoas com doenças crônicas.

Transmissão

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra. Ou por contato próximo, até 2 metros. Neste caso o vírus pode ser transmitido através de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque e aperto de mãos.

SINTOMAS

Os sintomas são parecidos como a de uma gripe comum. O infectado tem febre, tosse e dificuldade em respirar. Geralmente é uma doença leve ou moderada. Em alguns casos pode ficar grave.

Dicas de como se proteger

* Lave as mãos com água e sabão, frequentemente

* Utilize álcool gel nas mãos

* Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou braço. Nunca com as mãos

* Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas. Fique em casa até melhorar

* Evite tocar a boca, olhos e nariz com as mãos não lavadas

* Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, copos, pratos e toalhas

* Evite aglomerações

* Mantenha os ambientes ventilados