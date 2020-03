Coronavírus: CM aumenta número de pacientes isolados

Subiu de 35 para 42 o número de pessoas isoladas e monitoradas pelo secretaria de Saúde/Unimed, por conta do coronavírus. Casos suspeitos se mantiveram em nove no novo boletim divulgado no horário do almoço de hoje pela prefeitura;

Também estão mantidos o número de cinco descartes pelo Covid-19, além de quatro exames de precaução. A recomendação continua a mesma, que as pessoas permaneçam em casa, evitando ao máximo sair às ruas.

Aos supermercados, a orientação é para que vá apenas um de cada família e que se mantenha ao menos um metro uma da outra.

Já a paciente na Unidade de Terapía Intensiva (UTI) da Santa Casa, continua em ventilação mecânica e está estável, clinicamente, segundo nota divulgada pelo hospital. “O exame da paciente ainda não ficou pronto, mas os cuidados e tratamento da mesma estão sendo realizados conforme protocolo”, diz a nota do hospital.