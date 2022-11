Com registro diário de 10 casos de Covid e baixa procura por vacina, Campo Mourão faz recomendações

O município de Campo Mourão publica nesta terça-feira (22) novo decreto com recomendações referentes a prevenção de contaminação da Covid-19. A decisão foi tomada pela administração municipal após o número de casos positivos da doença chegarem à média de 10 por dia, bem como a baixa adesão da população às doses de reforço da vacinação.

“Nitidamente há um relaxamento da população em relação a prevenção da doença, que todos sabemos que não foi extinta. Graças a vacina não temos internamentos, mas essa negligência em relação às doses de reforço da vacina nos preocupa”, disse o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele lembra a obrigatoriedade do uso do máscaras em locais de serviços de assistência à saúde e pessoas que apresentarem sintomas característicos nunca foi revogada. “Mas infelizmente, a gente tem visto que em algumas clínicas, laboratórios, farmácias, nem mesmo os funcionários estão usando”, observa o secretário. No novo decreto será recomendado o uso de máscaras também em ônibus e eventos com aglomeração de pessoas.

A Secretaria Municipal de Saúde conta com doses disponíveis da vacina e mantém um calendário de vacinação divulgado nas redes sociais. A UBS do Centro Social Urbano, por exemplo, fica aberta até as 19 horas e não fecha no horário do almoço. A testagem grátis é feita na UPA, PA do Lar Paraná (Centro de Especialidades) e nas UBS, após mediante solicitação do médico.

BAIXA ADESÃO

Das 63.207 pessoas aptas a receberem a 4ª dose da vacina, apenas 26.154 (41,37%) foram imunizadas. “Portanto, quase 60 por cento da população maior de 18 anos ainda não completou o esquema vacinal”, alerta o secretário. A menor adesão está na faixa etária entre 18 e 24 anos (12,21%). Dos que estão aptos a receberam a 3º dose, apenas 60 por cento foram imunizados.