Com mais dois óbitos, região chega a 82 mortes pelo coronavírus

A região da Comcam registrou mais duas mortes pela covid-19 nas últimas horas e agora são 82 óbitos no total. As vítimas são de Corumbataí do Sul e Quinta do Sol.

Foi a primeira morte em Corumbataí pela doença, enquanto Quinta do Sol chega ao 4º óbito. De acordo com as informações, a moradora de Corumbataí do Sul tinha 72 anos e estava internada no hospital Santa Casa de Campo Mourão, desde o dia 23 de julho.

Ela faleceu ainda na segunda-feira, porém o comunicado pela prefeitura foi feito apenas na noite de ontem. Uma filha dela também testou positivo para o coronavírus.

O outro paciente, em Quinta do Sol, ainda não teve a idade e sexo divulgado pela prefeitura. O que se sabe é que o falecimento ocorreu já há algum tempo, mas só agora veio a confirmação da causa do óbito.

A região já tem mais de 2.800 casos de coronavírus e as 82 mortes ocorreram em 19 das 25 cidades da Comcam.