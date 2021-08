Com lote da Pfizer, Paraná recebe mais 209,1 mil doses; distribuição começa nesta terça

As vacinas da Pfizer desembarcaram no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e foram encaminhas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba. A distribuição está programada para esta terça-feira (10).

“Cada remessa de vacina recebida é uma dose de esperança a mais para todos nós. Contamos com a colaboração dos municípios, para que tão logo recebam essas doses, façam chegar até o braço dos paranaenses. Juntos vamos vencer o coronavírus”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Segundo ele, nesse momento as doses estão sendo utilizadas para acelerar a imunização na população geral acima de 18 anos. “O Estado tem feito uma distribuição justa e respeitosa com todos os municípios. A maioria está desde o começo da campanha caminhando mais ou menos junta, isso mesmo com 399 realidades distintas. Queremos alcançar 80% dos vacinados com ao menos uma dose já até o fim desse mês”, afirmou Beto Preto.

INFORME TÉCNICO

Segundo o Informe Técnico do Ministério da Saúde, metade das doses da CoronaVac (33.800 doses) é destinado à primeira aplicação (D1) e metade à segunda dose (D2). Já o lote da Pfizer (141.570 doses) é dedicado integralmente à D1. Portanto, 175.370 vacinas (83,84% do lote) possibilitarão novas imunizações no Paraná, enquanto 33.800 (16,16%) finalizarão o esquema vacinal de pessoas já vacinadas com a D1.

DISTRIBUIÇÃO

A logística de distribuição das doses será realizada à tarde, nesta terça, para as Regionais de Saúde de Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã (via aérea) e pela manhã para as Regionais de Saúde de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba por meio terrestre.

VACINÔMETRO

O Paraná já conta com 6,1 milhões de vacinados com a primeira dose e 2,5 milhões de imunizados (segunda dose ou dose única). Mais de 8,6 milhões de doses já foram aplicadas no Estado, o quarto que mais vacinou a sua população com ao menos uma dose.