Com estoque baixo, Hemonúcleo conclama por doações de sangue em período de férias

A cada início de ano, em período de férias, o Hemonúcleo de Campo Mourão entra em estado de alerta por conta do baixo estoque de sangue. Rotineiramente são promovidas campanhas para estimular a doação, inclusive municípios da Comcam encaminham doadores, porém em períodos de férias essas ações não são realizadas.

A queda é atribuída principalmente à correria de fim de ano e ao fator esquecimento, já que, diante do período de festas e descanso, muitas pessoas acabam se ocupando de outras coisas consideradas mais urgentes ou relaxando e não lembram de praticar esse ato humanitário.

Para piorar a situação, a demanda por sangue costuma aumentar neste período do ano, em função da elevação no número de acidentes. A agonia de quem está com um familiar internado em leito hospitalar é indescritível, ainda mais quando esta pessoa necessita de transfusão sanguínea e os estoques se apresentam escassos.

O banco de sangue de Campo Mourão está atendendo no período da manhã durante essa semana, das 07h30 às 11 horas e por agendamento. Para agendar basta acessar o link: www.saude.pr.gov.br/doacao