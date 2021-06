CM teve mais dois óbitos e 300 recuperados da covid-19

Apesar de registrar mais dois óbitos – um homem de 53 anos e uma mulher de 54 – e chegar a 284 vidas perdidas pela covid-19, desde o início da pandemia, Campo Mourão teve 300 pacientes recuperados da doença, segundo o boletim apresentado pela secretaria de Saúde, nesta segunda-feira.

Foram mais 123 novos casos, com queda no número de vírus ativo: 1.432, sendo que a cidade já chegou a registrar mais de 1.900. Houve queda também no número de suspeitos, com 79 casos.

No entanto, os leitos de atendimento covid continuam superlotados. A taxa de ocupação está em 110% na enfermaria (27 internados), 129% na UTI SUS (31 pacientes) e 100% na UTI convênios, com 10 internamentos. São 32 moradores de Campo Mourão internados com a covid-19.

Campo Mourão tem 12.304 casos desde o início da pandemia; a nível regional são 38.022, com 883 mortes.