Campo Mourão tem cinco pessoas na UTI com suspeita da Covid-19

Aumentou nas últimas horas o número de pessoas internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Santa Casa de Campo Mourão, o que deixa a secretaria de Saúde mais preocupada em relação ao vírus, que ao que tudo indica dá sinais de avanço no município.

Além da professora universitária, Elaise Crepaldi, 63 anos, mais quatro pessoas precisaram do atendimento de UTI, todas com sintomas do coronavírus. O secretário de Saúde de Campo Mourão, Sérgio Henrique dos Santos, disse que no momento, a cidade conta apenas com mais duas vagas na UTI.

“Campo Mourão conta com 26 leitos de UTI, dos quais cinco estão ocupados com pacientes suspeitos do coronavírus, mas isso não significa que os outros 21 estão liberados. Existem pessoas com outras enfermidades, vítimas de acidentes de trânsito ocupando essas vagas, por isso a grande preocupação”, disse ele, em entrevista agora há pouco na TTV Carajás.

Segundo ele, o hospital Pronto Socorro está com todos os seus leitos de UTI ocupados. Enquanto isso, a prefeitura sofre pressão dos empresários que querem a reabertura do comércio.