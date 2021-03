CM registrou onze mortes pela covid no fim de semana

A pandemia do coronavírus continua provocando muitas mortes em Campo Mourão. Apenas nesse fim de semana, quando as medidas restritivas ficaram mais rígidas na cidade, inclusive com mercados fechados, mais onze pessoas morreram pela doença – cinco apenas no domingo.

O total de mortes até o momento é de 127. Segundo o Boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, foram 15 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. A ala covid chegou a 62 pessoas internadas, sendo 33 na UTI.

Já a nível regional, foram 30 novos casos confirmados nesse domingo, em sete cidades da Comcam, totalizando 18.392 desde o início da pandemia, com 356 mortes.

MORTES NA REGIÃO

Confira o número de mortes pela doença por cidade na Comcam: Campo Mourão – 127; Goioerê e Ubiratã – 23; Campina da Lagoa – 17; Terra Boa – 16; Peabiru – 15; Moreira Sales – 14; Araruna – 13; Mamborê – 12; Janiópolis – 11; Engenheiro Beltrão, Barbosa Ferraz e Juranda – 10 cada um; Roncador – 9; Iretama – 8; Quinta do Sol, Farol e Corumbataí do Sul – 6 cada um; Boa Esperança – 5; Luiziana – 4); Nova Cantu e Rancho Alegre – 3; Fênix e Altamira do Paraná – 2; Quarto Centenário – 1.