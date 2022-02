Campo Mourão registra oito mortes e 4.822 novos casos de covid em janeiro

Apenas neste primeiro mês do ano, que encerra nesta segunda-feira, Campo Mourão registrou 4.822 novos casos de covid-19, um aumento elevadíssimo, inclusive com recorde de casos para um único dia. Foi no sábado, dia 30, quando 355 mourãoenses testaram positivo para o coronavírus.

Janeiro termina também com oito mortes pela doença – em dezembro apenas um paciente morreu. O oitavo óbito ocorreu nesta segunda-feira e a vítima foi uma mulher de 62 anos que estava internada no hospital Santa Casa.

O último dia de janeiro teve mais 265 casos confirmados e 2.237 casos ativos. Na ala covid a ocupação de leitos está em 75% na enfermaria, enquanto na UTI/SUS está em 30% e 20% na UTI convênios.