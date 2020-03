CM registra o 5º caso de Coronavírus

No dia em que Campo Mourão registrou o primeiro caso de morte suspeita por coronavírus, o novo boletim divulgado no final da tarde de hoje pela secretaria de Saúde, apontou mais um paciente com a Covid-19. Agora são cinco pessoas acometidas pela doença.

Além disso, um outro morador de Campo Mourão, que fez exame particular, deu positivo para a Covid-19. No entanto, a secretaria de Saúde considera oficial apenas os resultados emitidos pelo Laboratório Central (Lacen) do Estado.

Além dos cinco casos confirmados, Campo Mourão mantém outros 18 pacientes suspeitos e monitora 72, além de 49 descartados.