Campo Mourão registra mais quatro mortes pela covid-19, duas na UPA

As mortes pela covid-19 não param em Campo Mourão. Após o mês de maio terminar com recorde de óbitos – 50 no total -, junho não começou diferente. Nesta quarta-feira, mais quatro pacientes morreram vítimas da doença, dois deles na UPA.

Com isso, Campo Mourão chega a 223 mortes pela doença – cinco em junho. As vítimas desta quarta-feira são duas mulheres de 33 e 53 anos e dois homens, de 37 e 57 anos. A mulher de 33 anos e o homem de 37, estavam internados na UPA à espera de leito na UTI.

As outras duas mortes ocorreram na Central Hospitalar e Santa Casa. Nesta quarta, foram confirmados mais 23 novos casos da doença, totalizando 9.927 casos desde o início da pandemia. São 1.555 casos ativos no município e 335 casos suspeitos.

Os leitos destinados aos pacientes com covid, continuam superlotados, hoje com 81 pacientes: 39 na enfermaria (152%) e 42 na UTI, com 112% de ocupação (SUS) e 150% (convênio).