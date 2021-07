CM registra 66 novos casos de covid-19, mas recupera 97

Os números de novos casos diários de covid-19 estão se mantendo abaixo de 100, em Campo Mourão neste mês de julho. Nesta quinta-feira, foram 66 casos positivos, segundo boletim da Secretaria de Saúde, enquanto os pacientes recuperados somaram 97.

O último dia em que Campo Mourão superou a marca de 100 casos, foi em 4 de julho, com 118 pessoas contaminadas pelo vírus.

Com os números em queda, reduziu também os moradores com o vírus ativo: 835, nesta quinta. No entanto, as mortes pela doença continuam ocorrendo diariamente. Ontem, morreu um homem de 82 anos que estava internado na Santa Casa. Com isso, são 14 óbitos em julho e 302 desde o início da pandemia.

A taxa de ocupação de leitos está em 110% na enfermaria, com 25 pacientes internados; 112% na UTI SUS (27 internados), e 20% na UTI convênios (dois internados).