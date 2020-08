CM recebeu mais R$ 11 milhões para enfrentamento ao Covid-19

Mais R$ 11 milhões foram depositados pelo governo federal na conta do Fundo Municipal de Saúde para enfrentamento ao Coronavírus nesta semana. Com mais esse repasse, as receitas específicas para essa finalidade somam até agora R$ 25,2 milhões, com despesas de R$ 9,6 milhões.

“Referente a esse recurso recebido o Conselho Municipal de Saúde irá propor ações”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, ao comentar sobre o saldo em caixa de R$ 15,5 milhões. Os números, com detalhes de fonte e destinação, são publicados no Portal da Transparência do município.

Segundo o secretário de Fazenda e Administração, Aldecir Roberto Silva, os R$ 11 milhões foram disponibilizados na segunda-feira (24), pela Caixa Econômica e transferidos na quarta-feira (26) para o Fundo Municipal, exclusivamente para combate ao Covid-19.