CM confirma mais dois casos de Covid-19; curados chegam a 24

Mais duas pessoas foram contaminadas pelo coronavírus em Campo Mourão, segundo boletim divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Agora a cidade tem 41 pacientes em tratamento pela doença.

Já os casos suspeitos caíram quase pela metade, de 14 despencou para oito. Também teve redução nos casos monitorados, de 144 para 130, nesta quinta-feira.

Os descartes da doença somam agora 436, contra 403 do boletim de quarta-feira. A Santa Casa recebeu mais dois pacientes na UTI-Covid (agora são três, no total), mas um outro paciente recebeu alta ontem. – agora são 24 as pessoas curadas do coronavírus. Os óbitos permanecem em quatro.