CM aguarda novo lote de vacina contra gripe para prosseguir campanha

É aguardada para a próxima quarta-feira, dia 22 de abril, a chegada de novo lote de vacinas contra a gripe na 11ª Regional de Saúde para ser repassado ao município. Com o lote recebido na semana passada foram imunizados profissionais das forças de segurança e salvamento e pessoas portadoras de doenças crônicas e condições clínicas especiais, privadas de liberdade (imunização na delegacia e no Cense) e caminhoneiros.

“Assim que recebermos mais doses será concluída a imunização desses grupos e começaremos a atender os demais grupos preconizados pelo Ministério da Saúde”, explica do secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, ao lembrar que os idosos que ainda não se vacinaram podem procurar os locais de vacinação. Ele lembra que este ano o Ministério da Saúde está enviando as vacinas de forma escalonada aos Estados e o calendário foi antecipado.

Na sexta-feira, foi retomada a vacinação de rotina para as crianças. O horário segue o calendário de cada unidade de Saúde, das 7h30 às 11 horas (manhã) e das 13h30 às 16 horas (à tarde). As unidades da Vila Urupês, do Avelino Piacentini e do Fortunato Perdoncini não estão realizando vacinas para as crianças.