Centro de Testagem Covid será desativado

O Centro de Testagem Covid instalado pela Secretaria Municipal de Saúde só vai funcionar até esta sexta-feira (25), com atendimento apenas aos pacientes já agendados. Quem necessitar fazer testes deve procurar a UPA ou o Pronto Atendimento no Lar Paraná. A partir do dia 3 de março o Centro de Testagem será desativado.

“A demanda de pacientes com sintomas gripais apresentou queda significativa, por isso a desativação desse serviço oferecido provisoriamente no momento em que houve necessidade”, explica a diretora administrativa da Secretaria de Saúde, Camila Corchak.

Ela informa ainda que a partir da próxima quarta feira a Unidade de Saúde do Jardim Alvorada também não terá mais atendimento exclusivo para casos suspeitos de Covid, voltando aos seus atendimentos normais. “As referências para casos de pacientes que apresentarem sintomas gripas serão a UPA e PA Lar Paraná”, reforça a diretora.