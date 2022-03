Casos de dengue aumentam em Campo Mourão e preocupam Saúde

Campo Mourão contabiliza, oficialmente, 27 casos de dengue, além de vários suspeitos. Os números foram atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (03). Somente nesta quarta-feira (2), foram encaminhados 29 suspeitos para testes rápidos.

Os bairros com maior número de casos são o Jardim Alvorada e Santa Nilce. “O nosso trabalho de campo continua diariamente, com vistorias, orientações, notificações e bloqueios onde há casos confirmados e suspeitos, assim como pulverização”, explica a coordenadora de campo do Setor de Endemias, Marinalva Ferreira da Luz. Também são realizadas palestras em escolas e empresas.

As caminhadas ecológicas foram retomadas e neste mês de março será reativado o Comitê Gestor da Dengue, que estava desativado por conta da pandemia. Nalva lembra que se não houver a colaboração da população todo esse esforço não surtirá efeito. “Encontramos oito focos do mosquito em uma residência onde havia uma pessoa com dengue. Infelizmente constamos um grande desleixo de alguns moradores nos cuidados”, observa.

Ela reforça que a maneira mais eficaz de combater o mosquito é não deixar água parada e isso é tarefa do proprietário de cada imóvel. “A Vigilância Sanitária já aplicou várias multas e continua notificando moradores que não tomaram providências”, acrescenta.