Casos de covid-19 voltam a aumentar, mas “ativos” seguem em queda

Após dois dias seguidos com números abaixo de 100 casos de covid-19, Campo Mourão voltou a ter aumento de testes positivos nesta terça-feira. Nas últimas 24 horas, boletim divulgado pela Secretaria de Saúde computou 128 novos casos da doença.

No entanto, os casos ativos voltaram a ter queda no município: 1.657. Outros 287 se recuperaram. Nos hospitais, a ala covid está com taxa de ocupação de leitos do SUS em 87% (enfermaria), com nove internados, e 60% na UTI, com sete pacientes.

A enfermaria é ocupada por cinco moradores de Campo Mourão e outros quatro de Goioerê, Iretama, Janiópolis e Pérola. Na UTI, estão três moradores de Campo Mourão e outros quatro de Boa Esperança, Peabiru, Terra Boa e Iporã.