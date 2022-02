Carnaval da Saúde: mutirões sábado e domingo para 240 consultas e 125 cirurgias

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão vai aproveitar o fim de semana de Carnaval (sábado e domingo), para potencializar o atendimento a pacientes que aguardam na fila para consultas nas áreas de ortopedia, ginecologia e oftalmologia, além de cirurgias de catarata e pterigio.

O atendimento das consultas será no Centro de Especialidades do Lar Paraná, dias 26 e 27, das 8 às 16 horas, no total de 40 em Ortopedia, 100 em Ginecologia e 100 em Oftalmologia. Também foram agendadas, para os mesmos dias, 95 cirurgias de catarata na Santa Casa de Campo Mourão e 30 cirurgias de pterígio em Umuarama.

“O município vai colocar transporte a disposição de quem necessitar para o deslocamento até a Umuarama”, explicou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Ele ressalta que para realizar o mutirão a Secretaria de Saúde entra em contato com os pacientes pela ordem da fila de espera.

O secretário, que nesta quinta-feira (24), prestou contas da Secretaria em audiência pública na Câmara de Vereadores, enfatiza que o município não vai deixar o Carnaval passar em branco. “Só que será um Carnaval da Saúde, para atender pessoas que estão à espera de consultas e cirurgias”, completa, ao lembrar que nesta sexta-feira (25), haverá campanha de prevenção a DST/Aids, na Praça Central, com testes rápidos.