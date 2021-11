Campo Mourão vai concluir vacinação Covid nesta semana

A vacinação contra Covid-19 chega a faixa etária de 12 anos na próxima quinta-feira (18). O atendimento será das 8h30 às 16 horas, na Unespar. “Com a vacinação desse público concluímos a vacinação conforme os protocolos do Ministério da Saúde”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Além de documento com foto e Cartão SUS, o adolescente deve ir acompanhado de um responsável para assinar e levar comprovante de residência com endereço em nome do responsável. “É importante que as pessoas fiquem atentas ao noticiário da imprensa e nas redes sociais do município sobre o calendário de vacinação”, ressalta o secretário.

REPESCAGEM

Nesta terça-feira (16), das 8h30 às 16h30, na Unespar, tem repescagem da vacinação para pessoas com 18 anos ou mais. Já na quarta-feira (17), das 16h30 às 20h30, no Centro Social Urbano, chamada para atrasados da segunda dose da Pfizer, Astrazeneca e Sinovac.