CM terá centro especializado para atendimento do autista

A Semana Municipal de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, será aberta no próximo sábado, dia 2 de abril, com a inauguração do AMPARA, um centro especializado, próximo da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento ao autista. A inauguração está marcada para as 10 horas.

Antes da inauguração, a partir das 8h30, será realizada uma concentração e caminhada de conscientização, com saída da praça da Catedral São José, até o AMPARA. “Será mais um dia histórico para a saúde de Campo Mourão. Teremos uma clínica estruturada para o acompanhamento não apenas do autista como da família”, explica o secretário Sérgio Henrique dos Santos.

Ele ressalta que atualmente o atendimento público de Saúde ao autista é prestado por convênios com clínicas particulares e na APAE. “Estamos realizando mais um sonho, colocando um novo serviço para atender essa demanda que tem aumentado”, acrescentou o secretário.

A partir da próxima semana haverá atividades também na rede de Educação (tanto pública quanto privada) com informações sobre o tema. Vale lembrar que desde 2015 foi instituído e incluído no calendário oficial do município a Semana de Conscientização do Autismo, por força de Lei Municipal.