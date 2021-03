Campo Mourão registra mais duas mortes pela covid-19

O total de óbitos pela covid-19 subiu para 142 nesta terça-feira, em Campo Mourão. Mais duas pessoas morreram vítimas da doença no município. As vítimas, uma mulher de 72 anos e um homem de 59, estavam internados no hospital Santa Casa.

De acordo com o Boletim-Covid divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, Campo Mourão chegou a 6.929 casos positivos desde o início da pandemia, dos quais 5.971 estão recuperados. São 817 casos ativos e 91 suspeitos.

Ontem foram mais 12 casos confirmados e 79 recuperados. A taxa de ocupação na UTI Covid/SUS é de 100% e no setor reservado para convênio está em 110%, totalizando 35 internamentos.