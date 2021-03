Campo Mourão receberá mais 920 doses da CoronaVac

O município de Campo Mourão receberá ainda hoje, mais 920 doses da vacina CoronaVac, produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A nível regional, são 5.250 doses do imunizante para distribuição aos 25 municípios da Comcam.

De acordo com as informações do chefe da 11ª Regional de Saúde, Eurivelton Wagner Siqueira, essa nova remessa será usada para dar continuidade à vacinação dos idosos com idade entre 75 e 79 anos. “Dessas mais de 5 mil doses, 1.480 serão destinadas para a imunização dos trabalhadores da saúde dos municípios da região”, afirmou Siqueira.

A nova remessa de vacinas recebida pelo Governo do Estado, corresponde a 129.200 doses do imunizante CoronaVac. O lote corresponde à metade das doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde na terça-feira (16).

Com o novo lote, o oitavo encaminhado pelo Ministério da Saúde, a secretaria estadual segue com a vacinação de dois grupos prioritários. São 106.930 doses destinadas a idosos com idade entre 75 e 79 anos, o que abrange aproximadamente 47% desse público-alvo, e 22.270 doses para os profissionais da saúde que ainda não receberam os imunizantes.