Campo Mourão está com 404 casos positivos de dengue

O município de Campo Mourão está com 404 pacientes infectados pela dengue, dos quais 8 casos importados. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde com base nos números da 12ª Semana Epidemiológica. Além disso, há outros 84 casos suspeitos aguardando resultado. A situação é de epidemia desde que ultrapassou 300 casos e tem exigido esforço contínuo dos profissionais de Saúde.

Os bairros com maior número de casos são o Jardim Modelo (49) e Vila Cândida, com 34. “Infelizmente, além do trabalho voltado a prevenir e cuidar dos casos de Coronavirus, não podemos descuidar da dengue, que também mata. Nossos agentes estão encontrando larvas do mosquito todo dia no trabalho de campo, por isso insistimos para que a população, agora que está mais tempo em casa, elimine água parada dos quintais”, argumenta o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, Carlos Bezerra.

O último levantamento de Índice (LIRA) constatou um índice geral de infestação de 2,16 por cento. “Mesmo com queda no índice de janeiro a março, o número de casos positivos foi crescendo e essa epidemia já era esperada”, observa Bezerra, ao lembrar que pode haver mais casos positivos, considerando os suspeitos cujos resultados ainda não chegaram.

Em razão da epidemia, o prefeito Tauillo Tezellli decretou situação de calamidade pública por 90 dias, o que permite implementar ações de combate e prevenção, como contratação temporária de pessoal, bem como aquisição de bens e serviços com dispensa do processo regular de licitação.