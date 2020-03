Campo Mourão entra em epidemia de dengue: 338 casos

Com 338 casos positivos, dos quais 8 importados, Campo Mourão entrou em epidemia de dengue. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde referente a 10ª Semana Epidemiológica. Além disso, há outros 196 casos suspeitos aguardando resultado. O número de pacientes com sintomas tem feito dobrar a demanda no atendimento nas Unidades de Saúde, especialmente na UPA 24 Horas.

Os bairros com maior número de casos são o Jardim Modelo (24) e Vila Cândida, com 14. “Infelizmente a gente já esperava que isso iria acontecer, tendo em vista a situação que atravessam os municípios da região e o próprio Estado. Desde o ano passado estamos fazendo um trabalho intenso de prevenção e alertando a população e mais uma vez conclamamos que as pessoas façam sua parte”, argumenta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

O último levantamento de Índice (LIRA) constatou um índice geral de infestação de 2,16 por cento. “Mesmo com queda no índice de janeiro a março, o número de casos positivos foi crescendo e por isso a epidemia já era esperada”, observa o chefe da Vigilância em Saúde, Carlos Bezerra.

“Temos realizado trabalho diário, a sociedade tem se envolvido mais e os resultados desse esforço aparecem no LIRA. Mas precisamos que essa mobilização continue, porque só se evita a dengue eliminando o criadouro do mosquito”, observa Bezerra.