Campo Mourão chega a 69 mortes pela covid-19

Campo Mourão registrou mais uma morte pela covid-19 nesta quarta-feira. A Prefeitura divulgou uma nota informando o falecimento de uma idosa de 74 anos. Além de ter contraído o coronavírus, ela tinha outras comorbidades.

Ainda segundo a nota, ela estava internada no Hospital Uopeccan de Umuarama. Com mais essa morte, Campo Mourão chega a 69 óbitos pela doença. Apenas nesses primeiros seis dias do ano, já são quatro mortes. A nível de Comcam, são 186 óbitos pelo novo coronavírus.