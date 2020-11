Campanha Novembro Azul terá ação nas UBS no dia 18 de novembro

O mês de novembro é dedicado à prevenção da saúde do homem e todo ano é desenvolvida a campanha “Novembro Azul”. Nas Unidades Básicas de Saúde serão solicitados alguns exames de rotina e no próximo dia 18, todas as unidades vão atender das 17 às 21 horas. Na campanha serão realizados cálculo de IMC, orientações sobre alimentação saudável, atendimento médico e odontológico, testes rápidos e vacinação.

“Em razão da pandemia da Covid-19, algumas atividades, como palestras de orientações, oficinas, entre outras, não poderão ser realizadas”, explica a coordenadora da Atenção Básica, Suelen Lima. O objetivo da campanha é facilitar e garantir o acesso à assistência no cuidado à saúde dos homens.

Para evitar aglomeração, a orientação é que os atendimentos sejam agendados. O lançamento da campanha no Paraná será no dia 11, onde todas as regionais de Saúde participarão de uma live com o secretário Estadual, Beto Preto, para alinhar as principais ações. O mês de novembro foi escolhido por comemorar no dia 17 o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata e dia 19 o Dia Internacional do Homem.