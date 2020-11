Campanha Novembro Azul terá ação nas UBS nesta quarta-feira

O mês de novembro é dedicado à prevenção da saúde do homem e todo ano é desenvolvida a campanha “Novembro Azul”. Nesta quarta-feira (18), todas as unidades vão atender das 17 às 21 horas para atendimento específico ao público masculino. Na campanha serão realizados cálculo de IMC, orientações sobre alimentação saudável, atendimento médico e odontológico, testes rápidos e vacinação.

“Em razão da pandemia da Covid-19, não tivemos como realizar algumas atividades, como palestras de orientações, oficinas, entre outras”, explica a coordenadora da Atenção Básica, Suelen Lima. O objetivo da campanha é facilitar e garantir o acesso à assistência no cuidado à saúde dos homens.

No Paraná o lançamento da campanha foi no dia 11, onde todas as regionais de Saúde participaram de uma live com o secretário Estadual, Beto Preto, sobre as principais ações. O mês de novembro foi escolhido por comemorar neste dia 17 o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata e dia 19 o Dia Internacional do Homem.