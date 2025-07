Campanha municipal reforça combate às drogas e valorização da vida

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD), realiza na próxima terça-feira (05), a abertura oficial da Campanha Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Álcool e Outras Drogas. Com o tema “Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas: os desafios de uma realidade que exige ação e as consequências de uma luta contínua”, o evento acontecerá no anfiteatro da Unespar, a partir das 14h, com início do credenciamento.

A participação no evento de abertura é gratuita e aberta a todos os interessados. Para garantir a vaga, é necessário realizar a inscrição prévia por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgSK7kXgFBzz2fdiv0BGYYt8DUDFF0unn_bo4XBQuYv5IlOA/viewform até segunda-feira (04).

A campanha é um desdobramento das ações do movimento nacional “Junho Branco”, que tem como objetivo fomentar o debate sobre os danos causados pelas drogas ilícitas, valorizar a vida e estimular a mobilização social. Embora o movimento aconteça tradicionalmente em junho, em Campo Mourão as ações se estenderão ao longo do segundo semestre, com programação voltada à informação, prevenção e apoio às famílias e comunidades afetadas.

Segundo a organização, o encontro representa uma oportunidade importante de diálogo com a sociedade sobre um tema urgente e sensível. “O uso de drogas não afeta apenas quem consome, mas desestrutura famílias, sobrecarrega os serviços públicos e compromete o desenvolvimento social. Por isso, é essencial que a prevenção e o combate ao uso de substâncias estejam no centro das políticas públicas e do engajamento comunitário”, destaca Marisa Freitas, secretária executiva do COMAD.

Serviço:

Abertura da Campanha Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas

Data: 05 de agosto de 2025 (terça-feira)

Horário: Credenciamento às 14h

Local: Anfiteatro da Unespar – Av. Comendador Norberto Marcondes, 733 (em frente ao Teatro Municipal)

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgSK7kXgFBzz2fdiv0BGYYt8DUDFF0unn_bo4XBQuYv5IlOA/viewform