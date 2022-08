Campanha de vacinação e preventivos femininos nesta semana

Prossegue nesta semana a Campanha Nacional de Vacinação contra poliomielite e atualização do calendário vacinal. Na quarta-feira, dia 17, das 16h30 às 20h30, também será realizada campanha de prevenção ao câncer do cólo do útero e de mama nas UBS Alvorada, Avelino Piacentini, CSU, Copacabana, Damferi, Fortunato Perdoncini, Pio XII e Paulista.

No sábado, dia 20 de agosto, será o dia D da campanha de vacinação. Nesse dia também haverá preventivo para a saúde da mulher, das 13 às 17 horas, nas UBS Cidade Nova, Cohapar, Lar Paraná, Modelo, Urupês e Tropical.

A gerente da Atenção Básica, Suelen Lima, ressalta que os exames de citologia oncótica são para mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual e também serão solicitados exames de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos. Para fazer o exame é necessário levar documento de identidade, cartão SUS e comprovante de residência.

COVID

Também prossegue a vacinação contra a Covid-19 para várias faixas etárias nesta semana. O calendário é publicado nas redes sociais do município e afixado nas Unidades de Saúde. Graças a imunização o município não tem registrado complicações da doença e atualmente não há ninguém hospitalizado.