Battilani pede R$ 2 bi do Fundo de Campanha para investimentos na Covid-19

O vereador Edson Battilani protocolou um requerimento na Câmara de Campo Mourão, solicitando o envio de expediente a todos os deputados federais da bancada paranaense e ao presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que os R$ 2 bilhões – reservados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) -, sejam utilizados, pela Saúde, no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O montante é composto de dotações orçamentarias da União, repassadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em ano eleitoral, para serem gastos com campanhas eleitorais.

“O Congresso Nacional, mediante acordo com o Poder Executivo Federal, faça a destinação aos municípios brasileiros atingidos pelo Covid-19, do total de recurso consignado no Orçamento Geral da União do ano de 2020, a título de constituição do Fundo Eleitoral”, disse Battilani.

Segundo ele, os R$ 2 ou mais bilhões, poderiam ser utilizados, exclusivamente, para a cobertura de despesas de saúde e, para apoio às micro e pequenas empresas, que tiveram suas receitas prejudicadas em face da paralização de suas atividades durante o período de isolamento social, levado a efeito no país, para fins de controle da pandemia do Covid-19. “Esses recursos poderiam fazer a diferença na Saúde de municípios e estados, que estão em dificuldades financeiras por conta dessa pandemia. Centenas ou milhares de brasileiros poderiam ser salvos com esse montante aplicado em Saúde”.