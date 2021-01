Após chegar a 85 mortes, CM registra  mais 71 casos de covid-19

Um idoso de 80 anos morreu nesta sexta-feira pela covid-19, elevando para 85 os óbitos pela doença no município. Ele estava internado na UTI do hospital Santa Casa de Goioerë.

A pandemia continua em alta no município. Neste sábado, de acordo com Boletim-Covid divulgado pela Secretaria de Saúde, mais 71 mourãoenses estão contaminados com o coronavírus.

Agora o número de pessoas com o vírus ativo em Campo Mourão passou dos 800 pela primeira vez: 822. Desde o início da pandemia, Campo Mourão já teve 4.570 acometidas pela doença. Neste sábado a UTI do hospital Santa Casa está com 13 pacientes internados (10 na ala SUS). Outros 15 estão na enfermaria.