Ambulatório Unimed passará a atender em novo endereço, a partir de 26 de março   

A partir do dia 26 de março, o Ambulatório Unimed de Campo Mourão estará em novo endereço, na rua São Paulo, nº 1597, junto ao Hospital Unimed Unidade Centro (HUUC). Os atendimentos no novo espaço começarão a partir das 7 horas da manhã, e com escalas para atender crianças e adultos 24 horas todos os dias da semana.

O Pronto Atendimento 24 horas continuará executando os mesmos serviços já ofertados pela rede e, além dos beneficiários da Unimed, o Ambulatório atenderá pacientes particular e os convênios Copel, Sanepar e Fups.

Quem precisar dos serviços na madrugada do dia 26 de março, poderá ir até o Ambulatório atual localizado nas dependências do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão (Rod. PR-558 1, km. 05), saída para Araruna.