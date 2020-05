Agendamento para doação de sangue pelo WhatsApp

Além da pandemia de coronavírus, as baixas temperaturas com a aproximação do inverno é mais um fator negativo para as coletas de sangue no Hemonúcleo de Campo Mourão.

No entanto, para facilitar as coletas, que são imprescindíveis em qualquer época do ano, o banco de sangue está disponibilizando mais uma ferramenta de contato com a comunidade: o WhatsApp. O contato deve ser feito pelo (44) 99878 3811.

O banco de sangue está localizado na rua Mamborê, 1.500, ao lado da 11ª Regional de Saúde. Pessoas acima de 60 anos não podem doar durante a pandemia de coronavírus.