Ações de prevenção à saúde do homem nesta quarta-feira

As ações da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão voltadas a campanha Novembro Azul, de prevenção à saúde masculina, vão até dia 30 de novembro. O tema deste ano no Paraná é: “Homem, cuide da sua saúde de novembro a novembro”.

Nesta quarta-feira (23), das 16h30 às 20h30, em todas as UBS (exceto Piquirivaí), serão realizados testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, vacinação, consulta médica e odontológica com agendamento prévio. Durante o mês, a Unidade de Saúde do Centro Social Urbano atende das 16h30 às 18h30 para vacinação, teste rápido e orientações gerais.

Nesta semana foi realizado atendimento de enfermagem, teste rápido e orientações no Lar dos Idosos São Joaquim e Sant´Ana, onde teve sorteio de brindes e roda de viola. Inicialmente, o foco do movimento Novembro Azul era conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Atualmente o alerta é para o cuidado de todas as outras doenças que afetam diretamente a saúde do homem.

“O homem, geralmente, costuma ser mais relapso com a própria saúde e um problema simples toma proporções mais sérias. Além do agravamento da doença, mais sofrimento e menor possibilidade de cura, isso também acaba gerando um ônus maior para o SUS, por isso a importância dessa campanha”, observa o secretário municipal da Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.