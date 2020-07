Ação Social distribui máscaras com apoio da sociedade

A Secretaria Municipal de Ação Social está distribuindo as máscaras de tecido adquiridas pelo município para atender a população na prevenção ao contágio do Covid-19. Além dos três CRAS, a distribuição conta com apoio dos dirigentes de bairro das comunidades rurais (Piquirivai, Km128, Barreiro das Frutas e Alto Alegre), das entidades socioassistenciais e da Policia Militar.

“Ações de orientação e distribuição são feitas pelo Pelotão de Trânsito do 11ºBPM, que se desloca em pontos estratégicos do município para realizar abordagens”, explica a secretária municipal de Ação Social, Márcia Calderan. A doação de máscaras foi viabilizada por meio do Programa Máscara para Todos, com a contratação de serviços de costureiras Microempreendedoras Individuais (MEIs) que participaram de chamamento público.

Do total adquirido pelo município, 30 por cento são distribuídas pela Secretaria Municipal de Saúde, 30 por cento pela Ação Social, 30 por cento pela Educação, 5 por cento pela Fundação Cultural e 5 por cento pela Fundação de Esportes. O programa foi desenvolvido por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, tendo em vista a obrigatoriedade do uso.