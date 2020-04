744 casos positivos de dengue de agosto até agora em Campo Mourão

Do mês de agosto de 2019 até a semana passada Campo Mourão registrou 744 casos positivos de dengue, dos quais 8 importados. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde com base no levantamento da 16ª Semana Epidemiológica. Além disso, há 158 casos suspeitos aguardando resultado. Em razão do número de casos o município decretou estado de calamidade pública.

Com 65 casos positivos, o Jardim Modelo continua com o maior número de registros, seguido da Vila Guarujá (60) e Vila Cândida (50). “Temos realizado um trabalho permanente de campo, com visita dos agentes, vistorias, atendimento de denúncias e notificações. Mais uma vez pedimos a colaboração da população para que não deixem água parada nos imóveis”, conclama o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, Carlos Bezerra.

Ele observa que o trabalho realizado diariamente não impediu o crescimento no número de casos positivos. “O número pode ser ainda maior considerando os suspeitos cujos resultados ainda não chegaram”, lembra.

O trabalho dos agentes de endemias segue todos os cuidados preventivos para evitar a contaminação por Coronavírus. Além de usar máscaras e luvas, eles não estão assinando as fichinhas para não entrar nas residências. “Todos estão orientados quanto a distância das pessoas ao entrarem nos quintais, tanto para a segurança do morador quanto do agente”, esclarece.