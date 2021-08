46% dos municípios do Paraná não registram óbitos por Covid-19 há pelo menos 30 dias

Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde mostrou que 184 municípios do Paraná não registram óbitos por Covid-19 há pelo menos 30 dias. O número representa mais de 46% das 399 cidades do Estado e demonstra o resultado efetivo da vacinação contra a doença, que já atendeu mais de 80% da população adulta com ao menos uma dose.

Dos 184 municípios, 64 municípios não registram mortes em decorrência da doença há 60 dias, sendo que 17 cidades estão há mais de 100 dias sem óbitos. “Conforme a vacinação contra o coronavírus avança, diversos indicadores têm demonstrado a efetividade da imunização, seja na diminuição de óbitos ou na redução no número de internamentos e taxa de ocupação de leitos. Vacinas salvam vidas e os números provam isso”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O Vacinômetro nacional registra até esta sexta-feira (20) 9.676.145 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Paraná – 6.836.083 primeiras doses, 2.527.240 segundas doses e 312.822 doses únicas. A estimativa do Ministério da Saúde é que o Estado tenha 8.720.953 pessoas acima de 18 anos, público que está sendo atendido neste momento. Entre primeiras doses e doses únicas, o Paraná já aplicou 7.148.905 vacinas, atingindo até agora 81,9% da população adulta.

A meta do Governo do Estado era vacinar 80% deste público até o final deste mês, índice que foi alcançado com duas semanas de antecedência, na terça-feira (17). “Conseguimos superar nossa meta, adiantando em duas semanas a vacinação de mais de 80% da população adulta e, agora, trabalhamos com um prazo otimista de atingir 100% até o fim de setembro. Essa meta pode, com o envio de mais vacinas pelo Ministério da Saúde, ser adiantada, sem nenhuma dificuldade”, explicou Beto Preto.

RECONHECIMENTO

O secretário destacou o esforço das equipes municipais para acelerar a vacinação em todo o Estado. “Em nome do governador Ratinho Junior, eu parabenizo e agradeço pelo trabalho desempenhado nos 399 municípios. O Paraná é um só, todas as ações do Governo do Estado são direcionadas para cada uma das cidades, e não há dúvidas que os municípios têm feito sua parte. Pedimos que continuem e avancem ainda mais, de domingo a domingo, para que possamos, enfim, vencer esta guerra contra o vírus”.

Agência Estadual de Notícias