400 novos casos é o novo recorde da covid-19 em Campo Mourão

Com 400 casos de covid-19 registrados nesta terça-feira (8), Campo Mourão contabiliza novo recorde de pessoas positivadas em um período de 24 horas pela doença. Com isso os casos ativos também tiveram aumento: 2.737, ontem eram 2.612.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os exames são realizados conforme a demanda e por serem testes rápidos, não ocorre o represamento de exames, o que justifica o aumento de casos.

Nos hospitais, a ala covid está com 87% de ocupação na enfermaria, com nove pacientes e 60% na UTI/SUS, com seis internações.